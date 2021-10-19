Происшествия
Россиянин осужден за кражу почти 900 тысяч рублей у крымского пенсионера
Ленинский районный суд Крыма вынес приговор 54-летнему жителю Санкт-Петербурга за кражу у пенсионера почти 900 тысяч рублей.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчина, познакомившись с пенсионером, предложил ему помощь по хозяйству за безвозмездное проживание.
«Помогая пенсионеру в бытовых вопросах, мужчина получил доступ к его банковской карте, а также к интернет-банкингу. С июля по ноябрь 2020 года злоумышленник обналичивал сбережения пенсионера, переводил деньги на свой счет, а также оплачивал различные услуги в личных целях. Всего за этот период ему удалось похитить более 870 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что кражу обнаружила дочь потерпевшего и сообщила об этом отцу. После этого пенсионер обратился в правоохранительные органы.
В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и дал признательные показания. Суд признал его виновным по пунктам «в», «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная в крупном размере с банковского счета, пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Суд приговорил мужчину к трем годам и восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил заявленный потерпевшим иск о возмещении причиненного ущерба Приговор в законную силу не вступил.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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