Происшествия
Пьяный житель Краснодарского края России устроил смертельное ДТП в Крыму
26-летний житель города Шахты устроил смертельное ДТП под Евпаторией, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
«Как полагает следствие, 1 мая обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «ЛАДА».
Двигаясь из Евпатории в сторону Уютного, молодой человек не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части, где транспорт врезался в дерево», - сказано в сообщении пресс-службы.
В результате столкновения на месте погиб 36-летний пассажир, находивший в салоне легкового авто.
Как сообщили в надзорном ведомстве, обвиняемый признал свою вину, дело направлено в Евпаторийский городской суд с обвинительным заключением.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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