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Происшествия

Пьяный житель Краснодарского края России устроил смертельное ДТП в Крыму

12:06 вторник, 19 октября 2021

26-летний житель города Шахты устроил смертельное ДТП под Евпаторией, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

«Как полагает следствие, 1 мая обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «ЛАДА».

Двигаясь из Евпатории в сторону Уютного, молодой человек не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части, где транспорт врезался в дерево», - сказано в сообщении пресс-службы.

В результате столкновения на месте погиб 36-летний пассажир, находивший в салоне легкового авто.

Как сообщили в надзорном ведомстве, обвиняемый признал свою вину, дело направлено в Евпаторийский городской суд с обвинительным заключением.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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