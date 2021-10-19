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Общество

Прогноз погоды в Крыму на вторник 19 октября

00:23 вторник, 19 октября 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 19 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (в восточных районах северо-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый, ветер (ветер северо-западный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (ветер северо-западный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 5 до 13, ночью около 5 градусов. Ветер северный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 87 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 77 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северный 19 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 81 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 73 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 72 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 80 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 14, ночью около 6 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 88 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью около 7 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 83 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 79 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 84 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 19 градусов тепла. По городам: в Алуште - 19, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 15, в Керчи - 16, в Николаевке - 18, в Севастополе - 19, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 18, в Ялте - 19 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 27, на Кипре - 25, в Одессе - 14, в Сочи - 20, в Турции - 26, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

На следующей неделе в Крым придут аномальные морозы. Уже на следующей неделе ночная температура воздуха в Крыму опустится до 0 градусов.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 17 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 17 октября.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 16 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 16 октября.

Значительно потеплеет: прогноз погоды в Крыму на выходные. Потепление и настоящее бабье лето придет в Крым в предстоящие выходные, уже в субботу температура воздуха повысится до +23 градусов, что на несколько градусов превышает климатическую норму октября.

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