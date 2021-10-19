Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму ввели обязательную вакцинацию ● За сутки в Крым ковидом заразились еще 604 человека ● Симферопольцев массово штрафуют за неношении масок ● Пункты вакцинации планируют открыть во дворах многоэтажек Крыма ● Коронавирус оставил Севастополь без богачей
Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Севастополе
Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции введена в Севастополе для отдельных категорий граждан.
Соответствующий документ опубликован на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
«Обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации», – говорится в документе.
В частности, обязательную вакцинацию должны пройти граждане, работающие в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, торговли, общественного питания. Сотрудники санаторно-курортного комплекса, транспортной отрасли, салонов красоты и массажных салонов, соляриев, клиентских подразделений финансовых организаций, сфер жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, учреждений культуры. А также сотрудники государственных органов власти.
Работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее 80% своих сотрудников. Первую прививку следует сделать не позже 20 ноября, а вторую – до 25 декабря.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о введении обязательной вакцинации для определенных категорий граждан в Крыму. Работодатели республики должны обеспечить вакцинацию не менее 80% персонала первым компонентом до 15 ноября 2021 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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