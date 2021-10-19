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Коронавирус в Крыму

Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Севастополе

Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции введена в Севастополе для отдельных категорий граждан.

Соответствующий документ опубликован на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

«Обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации», – говорится в документе.

В частности, обязательную вакцинацию должны пройти граждане, работающие в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, торговли, общественного питания. Сотрудники санаторно-курортного комплекса, транспортной отрасли, салонов красоты и массажных салонов, соляриев, клиентских подразделений финансовых организаций, сфер жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, учреждений культуры. А также сотрудники государственных органов власти.

Работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее 80% своих сотрудников. Первую прививку следует сделать не позже 20 ноября, а вторую – до 25 декабря.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о введении обязательной вакцинации для определенных категорий граждан в Крыму. Работодатели республики должны обеспечить вакцинацию не менее 80% персонала первым компонентом до 15 ноября 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму ввели обязательную вакцинацию. В Крыму вводят обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан.

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Пункты вакцинации планируют открыть во дворах многоэтажек Крыма. Власти Крыма планируют развернуть передвижные пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции в крупных дворах многоэтажек.

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