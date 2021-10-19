Общество
Нелегальный приют в Севастополе превратился в ад для животных
фото © Форпост
В социальных сетях резонанс получило видео, где свинья ест труп козы. Но не агрессивность животного вынудила его сделать это, а острое чувство голода.
В 2020 году жительница частного сектора Севастополя Елена собрала средства на приют для бездомных животных. На вырученные деньги она купила участок в СТ «Тополек». Однако приют официально не оформила.
Жители садового товарищества утверждают, что нелегальный приют превратился в ад для животных: они голодают, нападают друг на друга, свободно перемещаются по окрестностям и угрожают здоровью местных жителей.
Соседка Елены Татьяна Рыдаева рассказала, что в самовольном приюте собак почти не кормят.
«Я ни разу не видела, чтобы соседка приносила им какую-то еду. Но видела, как собаки рвали коз. Услышав душераздирающие хрипы животных, я сняла видео и выложила в социальные сети. Слава Богу, сейчас на проблему обратили внимание. Собаки агрессивны, поэтому я переживаю за свое здоровье и здоровье моих детей», – рассказывает Татьяна.
На вопрос, вызывали ли полицию, Татьяна Рыдаева рассказала, что полиция приезжала, но с владелицей приюта встретиться так и не смогла.
Председатель СТ «Тополек» Елена Рузова подчеркивает, что в данном случае нарушены абсолютно все нормы закона.
«Размещение на земельном участке садового товарищества приюта для животных недопустимо. Как минимум потому что он находится менее чем в 150 метрах от жилых домов. Очень надеемся, что в этот раз органы, которые все это контролируют, вовремя отреагируют и примут надлежащие меры, а не отделаются очередными отписками», – говорит председатель.
Заместитель начальника управления ветеринарии Александр Рыбинский рассказал, что управление уже отреагировало на проблему.
«13 октября мы выехали по адресу для проведения обследования. В результате проверки установили наличие на участке сельхозживотных: коз и свиньи, и домашних животных – собак. Зафиксировали факт жесткого обращения с животными и наличие трупа животного. По данным нарушениям выписали владелице нелегального приюта предупреждение. Если она его не выполнит, ей грозит административная ответственность», – рассказал Александр Рыбинский.
Депутат законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова уверена, проблему нелегального приюта невозможно решить на локальном уровне.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферопольцев предупредили о перебоях с водоснабжением 19-22 октября. В Симферополе ожидаются перебои с водоснабжением ориентировочно с 22:00 по 12:00 19, 20, 21 и 22 октября.
На улицах Ялты станет светлее. Сотрудники МБУ «Ялтагорсвет» освещают затемненные места города.
Власти Ялты начали осуществлять выплаты собственникам аварийного жилья. Выплаты владельцам аварийного жилья начались в Ялте.
На благоустройство общественных территорий в Евпатории потратят миллиард. В течение 2021 – 2023 годов в Евпатории планируется благоустроить общественные территории на общую сумму 1 миллиард рублей.
В Крыму ввели обязательную вакцинацию
В Крыму вводят обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан.
За сутки в Крым ковидом заразились еще 604 человека
За 18 октября в Крыму зарегистрировано 604 случая новой коронавирусной инфекции.
Когда в Крым придут заморозки
В среду ночью температура воздуха в Крыму опустится ниже ноля, при этом днем столбики термометров покажут до 15 градусов тепла.
Крымчанин умер после шести часов ожидания скорой помощи
Было совершено около десятка звонков по номеру 103, однако медики так и не приехали.
вчера
Коронавирус оставил Севастополь без богачей
21 час назад
Пьяный украинский актер напал с ножом на жителя Ялты
16 часов назад
В симферопольском диспансере на пациента рухнул потолок
Министерство здравоохранения Крыма поручило обследовать здание Клинического кожно-венерологического диспансера для оценки его текущего состояния и необходимого ремонта.