Нелегальный приют в Севастополе превратился в ад для животных

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В социальных сетях резонанс получило видео, где свинья ест труп козы. Но не агрессивность животного вынудила его сделать это, а острое чувство голода.

В 2020 году жительница частного сектора Севастополя Елена собрала средства на приют для бездомных животных. На вырученные деньги она купила участок в СТ «Тополек». Однако приют официально не оформила.

Жители садового товарищества утверждают, что нелегальный приют превратился в ад для животных: они голодают, нападают друг на друга, свободно перемещаются по окрестностям и угрожают здоровью местных жителей.

Соседка Елены Татьяна Рыдаева рассказала, что в самовольном приюте собак почти не кормят.

«Я ни разу не видела, чтобы соседка приносила им какую-то еду. Но видела, как собаки рвали коз. Услышав душераздирающие хрипы животных, я сняла видео и выложила в социальные сети. Слава Богу, сейчас на проблему обратили внимание. Собаки агрессивны, поэтому я переживаю за свое здоровье и здоровье моих детей», – рассказывает Татьяна.

На вопрос, вызывали ли полицию, Татьяна Рыдаева рассказала, что полиция приезжала, но с владелицей приюта встретиться так и не смогла.

Председатель СТ «Тополек» Елена Рузова подчеркивает, что в данном случае нарушены абсолютно все нормы закона.

«Размещение на земельном участке садового товарищества приюта для животных недопустимо. Как минимум потому что он находится менее чем в 150 метрах от жилых домов. Очень надеемся, что в этот раз органы, которые все это контролируют, вовремя отреагируют и примут надлежащие меры, а не отделаются очередными отписками», – говорит председатель.

Заместитель начальника управления ветеринарии Александр Рыбинский рассказал, что управление уже отреагировало на проблему.

«13 октября мы выехали по адресу для проведения обследования. В результате проверки установили наличие на участке сельхозживотных: коз и свиньи, и домашних животных – собак. Зафиксировали факт жесткого обращения с животными и наличие трупа животного. По данным нарушениям выписали владелице нелегального приюта предупреждение. Если она его не выполнит, ей грозит административная ответственность», – рассказал Александр Рыбинский.

Депутат законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова уверена, проблему нелегального приюта невозможно решить на локальном уровне.

В тексте использованы материалы: Форпост

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