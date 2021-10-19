Власть
Неизвестные застраивают тропу к знаменитому пещерному городу Крыма
В балке Джин-Дере в Бахчисарайском районе Крыма появились некапитальные строения прямо на грунтовой дороге, ведущей от села Залесного к пещерному городу Эски-Кермен.
Судя по размеру стройки, на подходе к древним развалинам возводится большая турбаза, написала в группе «Походы по Крыму и не только Крыму» соцсети Facebook подписчица Валентина Поляченкова.
Как подтвердили другие туристы и краеведы, все лето в балке Джин-Дере велись широкие строительные работы: неизвестные бурили водяные скважины, рыли канавы под канализацию и водовод.
«Незаметно и горы застраиваются, не только ЮБК», — сделала вывод крымчанка.
Валентина рассказала, что никаких информационных щитов, откуда можно было бы узнать подробности проекта, она не заметила.
В Бахчисарайском лесничестве также не знали о ведущихся строительных работах.
По информации Михаила Горьковенко, владельца персикового сада под Эски-Кермен, это земли сельскохозяйственного назначения, которые выкуплены в частную собственность предпринимателем из Москвы.
«Бывшие колхозные земли попали под распаевку. Колхозники сегодня бедный народ, продали пай москвичу», — отметил собеседник.
Согласно публичной кадастровой карте, дорога, ведущая к пещерному городу, проходит прямо по застраиваемому участку.
В тексте использованы материалы: Форпост
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