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Неизвестные застраивают тропу к знаменитому пещерному городу Крыма

14:40 вторник, 19 октября 2021

В балке Джин-Дере в Бахчисарайском районе Крыма появились некапитальные строения прямо на грунтовой дороге, ведущей от села Залесного к пещерному городу Эски-Кермен.

Судя по размеру стройки, на подходе к древним развалинам возводится большая турбаза, написала в группе «Походы по Крыму и не только Крыму» соцсети Facebook подписчица Валентина Поляченкова.

Как подтвердили другие туристы и краеведы, все лето в балке Джин-Дере велись широкие строительные работы: неизвестные бурили водяные скважины, рыли канавы под канализацию и водовод.

«Незаметно и горы застраиваются, не только ЮБК», — сделала вывод крымчанка.

Валентина рассказала, что никаких информационных щитов, откуда можно было бы узнать подробности проекта, она не заметила.

В Бахчисарайском лесничестве также не знали о ведущихся строительных работах.

По информации Михаила Горьковенко, владельца персикового сада под Эски-Кермен, это земли сельскохозяйственного назначения, которые выкуплены в частную собственность предпринимателем из Москвы.

«Бывшие колхозные земли попали под распаевку. Колхозники сегодня бедный народ, продали пай москвичу», — отметил собеседник.

Согласно публичной кадастровой карте, дорога, ведущая к пещерному городу, проходит прямо по застраиваемому участку.

В тексте использованы материалы: Форпост

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