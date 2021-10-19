Назван самый опасный пешеходный маневр в Севастополе

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Полиция проанализировала, кто, в какое время и почему чаще всего оказывается под колесами машин.

В Севастополе больше всего аварий с участием пешеходов происходит в среду и четверг с полудня до 18 часов, больше всего наездов происходит в Гагаринском и Ленинском районе города-героя, чаще всего – на выходящих из-за припаркованных машин людей. Об этом сообщается в отчете УМВД Севастополя, где проанализировали статистику ДТП с января по октябрь текущего года.

Всего за это время на дорогах Севастополя случилось 150 аварий с участием пешеходов, из которых 148 получило травмы, а четверо не смогли выжить. Однако, эта статистика считается оптимистичной – по сравнению с прошлым годом, количество погибших пешеходов снизилось на 33%.

Большинство пострадало и погибло по вине водителей – 110 и 2 человека, соответственно. По причине собственной неосторожности было травмировано 38 пешеходов, двое погибло – в том числе один несовершеннолетний.

Несовершеннолетние (до 16 лет) составляют первую группу наиболее часто попадающих в ДТП граждан. Вторая – пожилые граждане старше 60 лет.

Основной причиной ДТП с наездами на пешеходов стало нарушение водителями правил проезда пешеходного перехода – зафиксировано 70 таких случаев. «Популярной» причиной также является несоблюдение условий при движении задним ходом – 15 случаев. В восьми происшествиях водители не имели прав, в двух – были их лишены, в четырех – находились в состоянии опьянения.

Днем было травмировано 119 пешеходов, 2 погибли, после наступления темноты травмы получило 29 человек, погибло двое.

Почти в 37% случаев ДТП с наездом на пешеходов способствовали недостатки эксплуатационного содержания в обустройстве улично-дорожной сети.

Значительно возросло количество наездов на несовершеннолетних пешеходов на внутридворовых территориях, подчеркивает УМВД – за отчетный период было 13 таких случаев, 8 из которых зарегистрированы в Гагаринском районе. Основная причина таких происшествий – внезапный выход пешеходов на проезжую часть дороги из-за припаркованных машин.

В тексте использованы материалы: Форпост

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