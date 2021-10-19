Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.4
воздух +13
море +19

Происшествия

На скале в Судаке застрял 8-летний ребенок

11:31 вторник, 19 октября 2021
Судак

Судакские спасатели эвакуировали со скального выступа 8-летнего мальчика, который во время прогулки с другом на горе Карпуз-Кая оказался на опасном участке.

Об этом рассказали в пресс-службе крымского МЧС. Сообщение о том, что на скальном участке в районе пригородного села Веселое застряли двое несовершеннолетних, поступило в службу спасения накануне вечером.

К месту происшествия оперативно прибыл отряд «Крым-Спас».

«Спасатели прибыли на место и установили визуальный и голосовой контакт с пострадавшим. К тому времени 8-летний ребенок уже более полутора часов находился на скальном выступе. Второй несовершеннолетний до приезда спасателей самостоятельно спустился и скрылся», - рассказали в ведомстве. С помощью альпинистского снаряжения спасатели поднялись к ребенку и, используя страховку, спустили его в безопасное место.

В медицинской помощи мальчик не нуждался, его передали родителям. Как ранее сообщалось, накануне поисково-спасательная операция прошла в горах Бахчисарайского района, где заблудился мужчина.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Алуште на горе Бабуган застрял внедорожник с пятью детьми. Легковой автомобиль Land Rover с семью пассажирами застрял в размытом грунте на склоне горы Бабуган под Алуштой, выручать людей пришлось крымским спасателям.

В Крыму туристке стало плохо в горах. Крымские спасатели помогли женщине, которой стало плохо во время прогулки в горах.

Туристка получила травмы в горах под Бахчисараем. Туристка получила травму ноги в горно-лесной местности Бахчисарайского района.

Спасатели шесть часов искали туристов в «Долине привидений». Четыре туриста вызвали спасателей, когда оказались на труднодоступном склоне в районе «Долины привидений» близ Алушты.

Происшествия
В Крыму винтом корабля убило подводного охотника

В Крыму винтом корабля убило подводного охотника

В районе Херсонесского маяка двое мужчин 1970 и 1954 года рождения отправились на подводную охоту.

Происшествия
В Крыму двое подростков разбились в ДТП: погибла девушка

В Крыму двое подростков разбились в ДТП: погибла девушка

В Советском районе Крыма 17-летний юноша утроил ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, ехавшая с ним в машине.

Коронавирус в Крыму
В Крыму ввели обязательную вакцинацию

В Крыму ввели обязательную вакцинацию

В Крыму вводят обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан.

Власть
Глава Приморского края устроил сыну роскошную свадьбу в Крыму

Глава Приморского края устроил сыну роскошную свадьбу в Крыму

На торжестве в отеле премиум-класса выступали Полина Гагарина и Сергей Жуков, а вел мероприятие Дмитрий Хрусталев.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации