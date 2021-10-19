Происшествия
На скале в Судаке застрял 8-летний ребенок
Судакские спасатели эвакуировали со скального выступа 8-летнего мальчика, который во время прогулки с другом на горе Карпуз-Кая оказался на опасном участке.
Об этом рассказали в пресс-службе крымского МЧС. Сообщение о том, что на скальном участке в районе пригородного села Веселое застряли двое несовершеннолетних, поступило в службу спасения накануне вечером.
К месту происшествия оперативно прибыл отряд «Крым-Спас».
«Спасатели прибыли на место и установили визуальный и голосовой контакт с пострадавшим. К тому времени 8-летний ребенок уже более полутора часов находился на скальном выступе. Второй несовершеннолетний до приезда спасателей самостоятельно спустился и скрылся», - рассказали в ведомстве. С помощью альпинистского снаряжения спасатели поднялись к ребенку и, используя страховку, спустили его в безопасное место.
В медицинской помощи мальчик не нуждался, его передали родителям. Как ранее сообщалось, накануне поисково-спасательная операция прошла в горах Бахчисарайского района, где заблудился мужчина.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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