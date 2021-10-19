Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.4
воздух +13
море +19

Власть

Крымский предприниматель заплатит миллион рублей за «незаконную добычу воды»

13:30 вторник, 19 октября 2021

Предприниматель из Советского района Крыма незаконно пользовался скважиной для добычи воды в коммерческих целях.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, объем использованной им воды составил более 32 тысяч кубометров.

«Установлено, что индивидуальный предприниматель с 2017 года осуществлял добычу подземной воды и ее поставку жителям села Привольное без оформления лицензии на пользование недрами. Объем незаконно изъятой воды из скважины составил более 32 тысяч кубических метров», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что предприниматель причинил самовольным пользованием недрами ущерб в размере 1 млн рублей. Прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации вреда с предпринимателя.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу прокуратурой будет проконтролировано фактическое его исполнение.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи невменяемую иностранку с ребенком в машине догоняли ДПС. Иностранную гражданку, опасно маневрировавшую на дорогах Керчи на автомобиле, в котором находился восьмилетний ребенок, задержали после преследования.

«Решалу» энергопроблем в Севастополе наказали на полтора миллиона рублей. Суд Гагаринского района вынес приговор жителю Севастополя, который обвинялся в посредничестве взяточничеству в особо крупном размере.

В Севастополе пьяный гонщик собрал «букет» из 13 протоколов. В Севастополе полицейские после погони задержали водителя «Лады Гранты», который колесил по центру города в нетрезвом виде.

Крымчан начали массово штрафовать за неношение масок. За 13 октября органы муниципального контроля обследовали в Симферополе 23 маршрутных транспортных средства, было составлено 23 административных протокола, сообщили в администрации крымской столицы.

Происшествия
В Крыму винтом корабля убило подводного охотника

В Крыму винтом корабля убило подводного охотника

В районе Херсонесского маяка двое мужчин 1970 и 1954 года рождения отправились на подводную охоту.

Происшествия
В Крыму двое подростков разбились в ДТП: погибла девушка

В Крыму двое подростков разбились в ДТП: погибла девушка

В Советском районе Крыма 17-летний юноша утроил ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, ехавшая с ним в машине.

Коронавирус в Крыму
В Крыму ввели обязательную вакцинацию

В Крыму ввели обязательную вакцинацию

В Крыму вводят обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан.

Власть
Глава Приморского края устроил сыну роскошную свадьбу в Крыму

Глава Приморского края устроил сыну роскошную свадьбу в Крыму

На торжестве в отеле премиум-класса выступали Полина Гагарина и Сергей Жуков, а вел мероприятие Дмитрий Хрусталев.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации