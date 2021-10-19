Крымский предприниматель заплатит миллион рублей за «незаконную добычу воды»

Предприниматель из Советского района Крыма незаконно пользовался скважиной для добычи воды в коммерческих целях.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, объем использованной им воды составил более 32 тысяч кубометров.

«Установлено, что индивидуальный предприниматель с 2017 года осуществлял добычу подземной воды и ее поставку жителям села Привольное без оформления лицензии на пользование недрами. Объем незаконно изъятой воды из скважины составил более 32 тысяч кубических метров», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что предприниматель причинил самовольным пользованием недрами ущерб в размере 1 млн рублей. Прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации вреда с предпринимателя.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу прокуратурой будет проконтролировано фактическое его исполнение.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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