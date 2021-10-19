Общество
Когда в Крым придут заморозки
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В среду ночью температура воздуха в Крыму опустится ниже ноля, при этом днем столбики термометров покажут до 15 градусов тепла.
Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
«Ночная температура воздуха 20 октября понизится и составит от – 2 до +3, на побережье +4…+9. Дневная температура существенно не изменится. 21 октября температурный фон повысится на 3-5 градусов», - рассказали в гидрометцентре.
Так, в среду днем синоптики прогнозируют +10…+15 градусов и юго-западный ветер 7-12 м/с.
В четверг ночью +1…6, днем потеплеет до +13…+18. А в пятницу на полуостров вернется настоящее тепло: ночью до +11, в дневные часы до +22. При этом будет дуть юго-западный ветер скоростью 10-15 м/с.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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