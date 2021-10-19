Какой сегодня праздник 19 октября

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Сегодня, 19 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти святого апостола Фомы

По сви­де­тель­ству Свя­щен­но­го Пи­са­ния, свя­той апо­стол не по­ве­рил рас­ска­зам дру­гих уче­ни­ков о Вос­кре­се­нии Иису­са Хри­ста: «Аще не ви­жу на ру­ку Его яз­вы гвоз­дин­ныя, и вло­жу пер­ста мо­е­го в яз­вы гвоз­дин­ныя, и вло­жу ру­ку мою в реб­ра Его, не иму ве­ры». На вось­мой день по­сле Вос­кре­се­ния Гос­подь явил­ся апо­сто­лу Фо­ме и по­ка­зал Свои ра­ны. «Гос­подь мой и Бог мой!» – вос­клик­нул свя­той апо­стол.

«Фо­ма, быв­ший неко­гда сла­бее дру­гих апо­сто­лов в ве­ре, – го­во­рит свя­ти­тель Иоанн Зла­то­уст, – сде­лал­ся по бла­го­да­ти Бо­жи­ей му­же­ствен­нее, рев­ност­нее и неуто­ми­мее всех их, так что обо­шел со сво­ей про­по­ве­дью по­чти всю зем­лю, не убо­яв­шись воз­ве­щать Сло­во Бо­жие на­ро­дам ди­ким». По Цер­ков­но­му Пре­да­нию, свя­той апо­стол Фо­ма ос­но­вал хри­сти­ан­ские Церк­ви в Па­ле­стине, Ме­со­по­та­мии, Пар­фии, Эфи­о­пии и Ин­дии. Про­по­ведь Еван­ге­лия апо­стол за­пе­чат­лел му­че­ни­че­ской смер­тью.

За об­ра­ще­ние ко Хри­сту сы­на и су­пру­ги пра­ви­те­ля ин­дий­ско­го го­ро­да Ме­лиа­по­ра (Ме­ли­пу­ра) свя­той апо­стол был за­клю­чен в тем­ни­цу, пре­тер­пел пыт­ки, и, на­ко­нец, прон­зен­ный пя­тью ко­пья­ми, ото­шел ко Гос­по­ду.

Апо­сто­лу Фо­ме мо­лят­ся при бес­по­ко­я­щем ду­шу неве­рии, как са­мо­му про­шед­ше­му это тяж­кое со­сто­я­ние.

Всероссийский день лицеиста

Фото www.nastroy.net

Именно 19 октября (по старому стилю) 1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди. Лицей был основан по указу Александра I для обучения дворянских детей. По первоначальному замыслу здесь же должны были воспитываться младшие братья императора — Николай и Михаил, — однако эти планы не осуществились.

Программа лицея ориентировалась на подготовку государственных деятелей, просвещенных чиновников высокого ранга. В учебное заведение принимали подростков — один раз в три года, — а продолжительность обучения составляла шесть лет. Воспитанники лицея изучали нравственные, исторические, физические и математические дисциплины, а также занимались изящными искусствами и практиковались в гимнастических упражнениях.

В наши дни 19 октября стал Всероссийским днем лицеиста. В календарь праздничных дат он вошел в 1990-х годах, когда в систему российского образования вновь вернулось понятие «лицей». Сегодня этот День во многих российских лицеях отмечается различными торжественными и праздничными мероприятиями — творческими вечерами, открытыми уроками, тематическими выставками, концертами.

Фома - Большая крома (Фомин день)

Народный праздник «Фомин день» отмечается 19 октября (по старому стилю - 6 октября). В церковном календаре это день почтения памяти апостола Фомы, одного из 12 учеников Иисуса Христа. Другие названия праздника: «Фома», «Фома Хлебник», «Фома Неверный», «Денис Позимний и Фома», «Большие крома».

Также сегодня, 19 октября, отмечают такие праздники:

- День спасателя Казахстана

- День юриста Молдовы

- День ракетно-артиллерийских войск Армении

- День беатификации матери Терезы

- День написания письма в будущее

- День раздавленных пузырей

- День «Оцените свою жизнь» (Evaluate Your Life Day)

- Всемирный день детской кости и суставов (World Pediatric Bone and Joint Day)

- День новых друзей (National New Friends Day) в США

- День «Взять!» (National Fetch Day) в США

- День супа из морепродуктов (National Seafood Bisque Day) в США

- День Конституции Ниуэ

- День святого Ивана Рильского чудотворца в Болгарии

- День перуанско-африканской дружбы

- День работников социальной защиты и профсоюзов Кыргызстана

Сегодня именины празднуют: Никанор, Макар, Фома, Лаура, Еротиида.

Что происходило 19 октября в прошлые годы

202 - армия Ганнибала терпит поражение в битве при Заме, а Карфаген проигрывает Вторую Пуническую войну.

1097 - Владимир Мономах на совете князей в Любече принимает решение разделить Русь на удельные княжества.

1453 - англичане сдают Бордозаканчивается Столетняя война.

1466 - поляки и тевтонцы заключают Торуньский мир, положивший конец Тринадцатилетней войне 1454-1466 годов.

1860 - в Италии (Флоренция) начинается производство двигателей внутреннего сгорания.

1917 - генерал Павел Скоропадский провозглашен гетманом на съезде украинского Вольного казачества в Чигирине.

1944 - Марлон Брандо дебютирует на сцене Бродвея.

1960 - США начинает пассивную войну против Кубы, а именно вводит экономическую блокаду.

1987 - биржевой крах 1987 года («черный понедельник»), доказавший несовершенство рыночной экономики и ее хрупкость и уязвимость.

1988 - первый полет совершает многоцелевой вертолет Ка-126, созданный в КБ Камова.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 октября. Какие праздники будут завтра?

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