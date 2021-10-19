Общество
Какой сегодня праздник 19 октября
фото © pixabay.com
Сегодня, 19 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День памяти святого апостола Фомы
По свидетельству Священного Писания, святой апостол не поверил рассказам других учеников о Воскресении Иисуса Христа: «Аще не вижу на руку Его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы гвоздинныя, и вложу руку мою в ребра Его, не иму веры». На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и показал Свои раны. «Господь мой и Бог мой!» – воскликнул святой апостол.
«Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам диким». По Церковному Преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью.
За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) святой апостол был заключен в темницу, претерпел пытки, и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу.
Апостолу Фоме молятся при беспокоящем душу неверии, как самому прошедшему это тяжкое состояние.
Всероссийский день лицеиста
Фото www.nastroy.net
Именно 19 октября (по старому стилю) 1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди. Лицей был основан по указу Александра I для обучения дворянских детей. По первоначальному замыслу здесь же должны были воспитываться младшие братья императора — Николай и Михаил, — однако эти планы не осуществились.
Программа лицея ориентировалась на подготовку государственных деятелей, просвещенных чиновников высокого ранга. В учебное заведение принимали подростков — один раз в три года, — а продолжительность обучения составляла шесть лет. Воспитанники лицея изучали нравственные, исторические, физические и математические дисциплины, а также занимались изящными искусствами и практиковались в гимнастических упражнениях.
В наши дни 19 октября стал Всероссийским днем лицеиста. В календарь праздничных дат он вошел в 1990-х годах, когда в систему российского образования вновь вернулось понятие «лицей». Сегодня этот День во многих российских лицеях отмечается различными торжественными и праздничными мероприятиями — творческими вечерами, открытыми уроками, тематическими выставками, концертами.
Фома - Большая крома (Фомин день)
Народный праздник «Фомин день» отмечается 19 октября (по старому стилю - 6 октября). В церковном календаре это день почтения памяти апостола Фомы, одного из 12 учеников Иисуса Христа. Другие названия праздника: «Фома», «Фома Хлебник», «Фома Неверный», «Денис Позимний и Фома», «Большие крома».
Также сегодня, 19 октября, отмечают такие праздники:
- День спасателя Казахстана
- День юриста Молдовы
- День ракетно-артиллерийских войск Армении
- День беатификации матери Терезы
- День написания письма в будущее
- День раздавленных пузырей
- День «Оцените свою жизнь» (Evaluate Your Life Day)
- Всемирный день детской кости и суставов (World Pediatric Bone and Joint Day)
- День новых друзей (National New Friends Day) в США
- День «Взять!» (National Fetch Day) в США
- День супа из морепродуктов (National Seafood Bisque Day) в США
- День Конституции Ниуэ
- День святого Ивана Рильского чудотворца в Болгарии
- День перуанско-африканской дружбы
- День работников социальной защиты и профсоюзов Кыргызстана
Сегодня именины празднуют: Никанор, Макар, Фома, Лаура, Еротиида.
Что происходило 19 октября в прошлые годы
202 - армия Ганнибала терпит поражение в битве при Заме, а Карфаген проигрывает Вторую Пуническую войну.
1097 - Владимир Мономах на совете князей в Любече принимает решение разделить Русь на удельные княжества.
1453 - англичане сдают Бордозаканчивается Столетняя война.
1466 - поляки и тевтонцы заключают Торуньский мир, положивший конец Тринадцатилетней войне 1454-1466 годов.
1860 - в Италии (Флоренция) начинается производство двигателей внутреннего сгорания.
1917 - генерал Павел Скоропадский провозглашен гетманом на съезде украинского Вольного казачества в Чигирине.
1944 - Марлон Брандо дебютирует на сцене Бродвея.
1960 - США начинает пассивную войну против Кубы, а именно вводит экономическую блокаду.
1987 - биржевой крах 1987 года («черный понедельник»), доказавший несовершенство рыночной экономики и ее хрупкость и уязвимость.
1988 - первый полет совершает многоцелевой вертолет Ка-126, созданный в КБ Камова.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 октября. Какие праздники будут завтра?
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