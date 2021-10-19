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Черноморский флот привлек более 40 кораблей к учениям в Крыму
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Черноморский флот задействовал более 40 кораблей, в том числе флагман флота крейсер «Москва», в командно-штабных учениях, которые проходят на востоке Крыма.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
«Экипажи более 40 кораблей и катеров Черноморского флота приняли участие в масштабном двустороннем учении с войсками Южного военного округа на полигоне Опук в Крыму», – сообщили в ЧФ.
Береговые войска отработали противодиверсионную оборону побережья и противодействие морским штурмовым группам и корабельным силам десанта. По сценарию, корабли ЧФ подавили береговую оборону неуправляемыми реактивными снарядами и корабельной артиллерией, чтобы удержать плацдарм высадки десанта. После залпов производилась выброска морских штурмовых групп с быстроходных лодок и катеров.
Большие десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», в свою очередь, высадили морпехов с техникой на необорудованный участок побережья.
Учения проходят в рамках контрольной проверки сил за 2021 учебный год. В них задействовано около 8 тысяч военных и порядка 350 единиц военной техники.
Ранее сообщалось, что четыре тысячи военнослужащих из Краснодарского и Ставропольского краев отправились в Крым на учения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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