Черноморский флот привлек более 40 кораблей к учениям в Крыму

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Черноморский флот задействовал более 40 кораблей, в том числе флагман флота крейсер «Москва», в командно-штабных учениях, которые проходят на востоке Крыма.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«Экипажи более 40 кораблей и катеров Черноморского флота приняли участие в масштабном двустороннем учении с войсками Южного военного округа на полигоне Опук в Крыму», – сообщили в ЧФ.

Береговые войска отработали противодиверсионную оборону побережья и противодействие морским штурмовым группам и корабельным силам десанта. По сценарию, корабли ЧФ подавили береговую оборону неуправляемыми реактивными снарядами и корабельной артиллерией, чтобы удержать плацдарм высадки десанта. После залпов производилась выброска морских штурмовых групп с быстроходных лодок и катеров.

Большие десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», в свою очередь, высадили морпехов с техникой на необорудованный участок побережья.

Учения проходят в рамках контрольной проверки сил за 2021 учебный год. В них задействовано около 8 тысяч военных и порядка 350 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что четыре тысячи военнослужащих из Краснодарского и Ставропольского краев отправились в Крым на учения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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