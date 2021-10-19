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Власть

Аксенов ушел на неделю в отпуск

12:45 вторник, 19 октября 2021

На это время его обязанности будет исполнять председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Крыма.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ушел в ежегодный отпуск на 7 календарных дней, с 18 по 24 октября. Обязанности Главы Республики Крым исполняет Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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