Власть
Аксенов ушел на неделю в отпуск
На это время его обязанности будет исполнять председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
Об этом сообщили в пресс-службе главы Крыма.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ушел в ежегодный отпуск на 7 календарных дней, с 18 по 24 октября. Обязанности Главы Республики Крым исполняет Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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