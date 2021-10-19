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Власть

Аксенов испытывает стресс в условиях «губернаторопада»

09:08 вторник, 19 октября 2021
Аксенов испытывает стресс в условиях «губернаторопада»

фото © Аргумент

О волнении главы Крыма свидетельствуют выговоры, которые он сделал мэрам городов, считает эксперт.

Выговоры, которые сделал губернатор Крыма главам Бахчисарая и Евпатории, свидетельствуют о том, что Сергей Аксенов политически устал, считает политолог Андрей Решетов.

Ранее мэр Бахчисарая Дмитрий Скобликов получил выговор в связи с плохой уборкой мусора, а мэр Евпатории Роман Тихончук в связи со срывом сроков реализации ряда объектов инфраструктуры. Для Тихончука это уже второй выговор по этому поводу, пишет «Коммерсант».

Решетов отметил, что Аксенов волнуется и испытывает стресс, потому что ранее были сделаны заявления о вероятных кадровых решениях, которые могут принять в его отношении. Эксперт полагает, что губернатор может подозревать о разговорах в районных администрациях относительно скорого открытия окна решений по его персоне.

Политолог сказал, что зачастую решения по главам администраций не подкрепляются значительными провинностями чиновников, но в средствах массовой информации и других медиа это буду подавать под соусом «провала в работе» - так же, как было и с иными главами, которых снял Аксенов.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Севастополя разрабатывают новые меры поддержки бизнеса. Власти Севастополя рассматривают возможность предоставить дополнительные меры поддержки предпринимателям после ужесточения ковидных ограничений.

Аксенов назвал два самых убогих города в Крыму. Губернатор признался, что ему стыдно за состояние инфраструктуры и качество жизни в двух городских округах.

Эксперт ожидает циклон отставок в Крыму. «Наступает благоприятное время для посадок», считает неугодный республиканским властям блогер.

В Черногории задержан провинившийся перед Севастополем чиновник. Бывший руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (далее – Росалкогольрегулирование) Игорь Чуян задержан в Черногории спустя три года после того, как против него было выдвинуто обвинение в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями.

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