Власть
Аксенов испытывает стресс в условиях «губернаторопада»
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О волнении главы Крыма свидетельствуют выговоры, которые он сделал мэрам городов, считает эксперт.
Выговоры, которые сделал губернатор Крыма главам Бахчисарая и Евпатории, свидетельствуют о том, что Сергей Аксенов политически устал, считает политолог Андрей Решетов.
Ранее мэр Бахчисарая Дмитрий Скобликов получил выговор в связи с плохой уборкой мусора, а мэр Евпатории Роман Тихончук в связи со срывом сроков реализации ряда объектов инфраструктуры. Для Тихончука это уже второй выговор по этому поводу, пишет «Коммерсант».
Решетов отметил, что Аксенов волнуется и испытывает стресс, потому что ранее были сделаны заявления о вероятных кадровых решениях, которые могут принять в его отношении. Эксперт полагает, что губернатор может подозревать о разговорах в районных администрациях относительно скорого открытия окна решений по его персоне.
Политолог сказал, что зачастую решения по главам администраций не подкрепляются значительными провинностями чиновников, но в средствах массовой информации и других медиа это буду подавать под соусом «провала в работе» - так же, как было и с иными главами, которых снял Аксенов.
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