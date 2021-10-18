Зимнее расписание аэропорта Симферополь расширилось новыми рейсами

Прямые авиарейсы в Симферополь из Калуги, Перми, Мурманска и Махачкалы впервые продлили на зиму.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта крымской столицы.

«Аэропорт Симферополь впервые в современной истории начнет обслуживать зимой прямые рейсы из Калуги, Перми, Мурманска и Махачкалы. В зимнем расписании после нескольких лет перерыва также появятся рейсы в Симферополь из Тюмени и Сургута», - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Полеты между Симферополем и Калугой продлили до конца марта, рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа. Перелеты в Крым и обратно из Перми, Мурманска, Тюмени и Сургута будут совершаться два раза в неделю.

Прямые рейсы между столицей Республики Дагестан Махачкалой и Симферополем сохранятся до 26 декабря. Они будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит около 2 часов. По словам коммерческого директора аэропорта Сергея Дяйкина, маршрутная сеть авиаузла уже включает 19 направлений полетов, рейсы будут выполнять 10 авиакомпаний.

В сравнении с прошлым сезоном география полетов в Крым выросла, в том числе за счет открытия новых направлений. На осенне-зимнее расписание аэропорт перейдет с 31 октября. Как ранее сообщалось, в начале октября международный аэропорт Симферополь впервые в своей истории обслужил 6 млн человек в течение года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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