Заповедные долины Севастополя застроят жильем

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Развитие муниципальных округов остановлено – идет передел земельных участков, находящихся на территории муниципальных округов.

Теперь в соответствии с новым Положением о комплексном развитии территории Севастополя возможно вести застройку новыми объектами, не проводя городских публичных слушаний.

Ежедневно на землях сельскохозяйственного назначения Севастополя появляются новые участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Беспокойство по этому поводу выразил руководитель общественного движения «Блокпост Севастополь» Андрей Ситников. Он рассказал «Севастопольской газете», что в этом году новые участки размером от 5 до 10 соток появились на въезде и в центре села Верхнесадовое. Аналогичная ситуация сложилась и в других селах.

Так, в центре села Тыловое весной-летом 2021 года появилось сразу три участка по 15 соток.

За последние три года в части Орлиновского муниципалитета, в Байдарской долине, было нарезано около 900 участков. Аналогичная ситуация – в Нахимовском районе. Например, участок в 3 га в с. Гончарное, предназначавшийся под высадку винограда, разбили на 30 участков по 10 соток и раздали десяти собственникам.

— Эти «напиленные» участки будут использоваться не под сельское хозяйство, а под строительство ИЖС, – уверен А.Ситников.

По его сведениям, до конца года должно образоваться еще порядка 900 участков. Общественник предполагает, что там сделают уплотнительную застройку многоквартирными домами и прикроются каким-либо «социально значимым объектом».

Он также убежден, что о комплексном развитии территории речь больше не идет.

В селе Тыловое люди вместе с департаментом архитектуры планировали сделать парк, но неожиданно на его месте появились три участка по 15 соток под ИЖС.

Похожая ситуация произошла в с. Верхнесадовое: жители проголосовали за парковую зону, а вместо нее появился участок под строительство продовольственного магазина.

— Создается впечатление, что пока будет принят генплан, в сельской зоне Севастополя не останется свободных мест для комплексного развития сельских территорий, – подчеркивает А.Ситников.

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