Власти Севастополя разрабатывают новые меры поддержки бизнеса

Власти Севастополя рассматривают возможность предоставить дополнительные меры поддержки предпринимателям после ужесточения ковидных ограничений.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» департамент экономического развития, передает «Новый Севастополь».

«На сегодняшний день дополнительные меры поддержки бизнеса, связанные с введенными ограничениями, прорабатываются правительством Севастополя, в том числе во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти», – говорится в сообщении.

Ранее в Севастополе меры по предупреждению распространения коронавируса были ужесточены. Многие из них предписывают ограничения на посещение мест проведения досуга без сертификата о вакцинации, справки о наличии антител в крови или отрицательного ПЦР-теста. По подсчетам властей, в Севастополе необходимо привить еще 100 тысяч жителей для выработки коллективного иммунитета к инфекции.

В Крыму из-за роста числа заражений коронавирусом в введены новые ограничения, предусматривающие перевод части персонала на дистанционный режим работы и введение ПЦР-тестирования в непривитых коллективах предприятий сферы услуг. Если ситуация не стабилизируется, в регионе могут ввести новые ограничения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эксперт ожидает циклон отставок в Крыму. «Наступает благоприятное время для посадок», считает неугодный республиканским властям блогер.

В Черногории задержан провинившийся перед Севастополем чиновник. Бывший руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (далее – Росалкогольрегулирование) Игорь Чуян задержан в Черногории спустя три года после того, как против него было выдвинуто обвинение в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями.

В Крыму запустили «репрессивную машину». Некоторым гражданам акция напомнила 1937 год.

Украина ввела санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении 237 человек из-за организации выборов в Госдуму на территории Крыма, «ДНР» и «ЛНР».