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Власть

Власти Севастополя разрабатывают новые меры поддержки бизнеса

12:14 понедельник, 18 октября 2021
Севастополь

Власти Севастополя рассматривают возможность предоставить дополнительные меры поддержки предпринимателям после ужесточения ковидных ограничений.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» департамент экономического развития, передает «Новый Севастополь».

«На сегодняшний день дополнительные меры поддержки бизнеса, связанные с введенными ограничениями, прорабатываются правительством Севастополя, в том числе во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти», – говорится в сообщении.

Ранее в Севастополе меры по предупреждению распространения коронавируса были ужесточены. Многие из них предписывают ограничения на посещение мест проведения досуга без сертификата о вакцинации, справки о наличии антител в крови или отрицательного ПЦР-теста. По подсчетам властей, в Севастополе необходимо привить еще 100 тысяч жителей для выработки коллективного иммунитета к инфекции.

В Крыму из-за роста числа заражений коронавирусом в введены новые ограничения, предусматривающие перевод части персонала на дистанционный режим работы и введение ПЦР-тестирования в непривитых коллективах предприятий сферы услуг. Если ситуация не стабилизируется, в регионе могут ввести новые ограничения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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