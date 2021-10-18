Валидаторы установят в междугородних автобусах в Крыму

Минтранс Крыма начинает тестирование оплаты проезда банковскими картами в междугородних автобусах республики с помощью валидаторов.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«С 18 октября ГУП «Крымавтотранс» в тестовом режиме реализована продажа билетов в салоне автобусов по пригородным маршрутам через мобильный терминал АСОП. Приобретение билетов станет возможным у водителей посредством мобильного терминала по маршрутам: Нижнегорский – Приречное, Нижнегорский – Пшеничное, Нижнегорский – Пены, Нижнегорский – Изобильное», – говорится в сообщении.

Автоматизированную систему оплаты в городских автобусах и троллейбусах представили в конце 2019 года, она заработала с весны 2020 года. В общественном транспорте установили специальные устройства для считывания, оплата проезда производится бесконтактными банковскими картами или с помощью мобильных телефонов через приложение Mir Pay.

Объем безналичных оплат проезда в общественном транспорте в Крыму к июлю этого года вырос до 5,8 млн рублей в месяц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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