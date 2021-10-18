Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму вакцину от COVID-19 получили меньше половины пенсионеров ● Крымчан начали массово штрафовать за неношение масок ● Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю ● Число умерших за сутки от COVID-19 превысило в России тысячу ● В Крыму запустили «репрессивную машину»
В ялтинской больнице установят новую кислородную станцию
Ялта получила дорогостоящую гуманитарную помощь – кислородную станцию, которая будет установлена в хирургическом корпусе Ливадийской больницы.
Об этом на своей странице в Facebook написала глава городской администрации Янина Павленко.
«Сейчас производится ее монтаж — он сложный и дорогостоящий, в течение месяца готовы запустить. Станция будет находиться в хирургическом корпусе, где в случае необходимости сможем развернуть дополнительно еще 70 коек для больных ковидом. Пока 40 коек в запасе», — уточнила Янина Павленко.
Она добавила, что в ялтинском ковидном госпитале сейчас находится 244 человека, пять из них — в реанимации и пять — на аппарате искусственной вентиляции легких.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму вакцину от COVID-19 получили меньше половины пенсионеров. Менее половины крымчан старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса.
Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 586 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в Крыму с начала пандемии.
Число умерших за сутки от COVID-19 превысило в России тысячу. За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 1002 человека. Впервые с начала пандемии число летальных случаев от COVID-19 превысило одну тысячу за сутки.
В Крыму от коронавируса умерли пять сотрудников «скорой». За время пандемии от коронавируса погибли 5 сотрудников скорой медицинской помощи, сообщила зам.директора по медицинской части «Крымского республиканского центра медицины катастроф» Галина Буглак.
Максимальное число заболевших COVID-19 зафиксировано в Крыму за сутки
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 597 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии.
Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 586 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в Крыму с начала пандемии.
В Крыму вакцину от COVID-19 получили меньше половины пенсионеров
Менее половины крымчан старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса.
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