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Коронавирус в Крыму

В ялтинской больнице установят новую кислородную станцию

09:25 понедельник, 18 октября 2021
Ялта

Ялта получила дорогостоящую гуманитарную помощь – кислородную станцию, которая будет установлена в хирургическом корпусе Ливадийской больницы.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава городской администрации Янина Павленко.

«Сейчас производится ее монтаж — он сложный и дорогостоящий, в течение месяца готовы запустить. Станция будет находиться в хирургическом корпусе, где в случае необходимости сможем развернуть дополнительно еще 70 коек для больных ковидом. Пока 40 коек в запасе», — уточнила Янина Павленко.

Она добавила, что в ялтинском ковидном госпитале сейчас находится 244 человека, пять из них — в реанимации и пять — на аппарате искусственной вентиляции легких.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Число умерших за сутки от COVID-19 превысило в России тысячу. За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 1002 человека. Впервые с начала пандемии число летальных случаев от COVID-19 превысило одну тысячу за сутки.

В Крыму от коронавируса умерли пять сотрудников «скорой». За время пандемии от коронавируса погибли 5 сотрудников скорой медицинской помощи, сообщила зам.директора по медицинской части «Крымского республиканского центра медицины катастроф» Галина Буглак.

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Коронавирус в Крыму
Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю

Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 586 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в Крыму с начала пандемии.

Коронавирус в Крыму
В Крыму вакцину от COVID-19 получили меньше половины пенсионеров

В Крыму вакцину от COVID-19 получили меньше половины пенсионеров

Менее половины крымчан старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса.

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