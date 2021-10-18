В ялтинской больнице установят новую кислородную станцию

Ялта получила дорогостоящую гуманитарную помощь – кислородную станцию, которая будет установлена в хирургическом корпусе Ливадийской больницы.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава городской администрации Янина Павленко.

«Сейчас производится ее монтаж — он сложный и дорогостоящий, в течение месяца готовы запустить. Станция будет находиться в хирургическом корпусе, где в случае необходимости сможем развернуть дополнительно еще 70 коек для больных ковидом. Пока 40 коек в запасе», — уточнила Янина Павленко.

Она добавила, что в ялтинском ковидном госпитале сейчас находится 244 человека, пять из них — в реанимации и пять — на аппарате искусственной вентиляции легких.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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