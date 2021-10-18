Происшествия
В симферопольском диспансере на пациента рухнул потолок
фото © Новости Крыма
Министерство здравоохранения Крыма поручило обследовать здание Клинического кожно-венерологического диспансера для оценки его текущего состояния и необходимого ремонта.
Поручение было дано руководству медучреждения после обрушения фрагмента потолка на пациентку.
«В настоящее время министерством здравоохранения Республики Крым дано поручение руководству медицинской организации провести дополнительное обследование здания с целью определения объемов необходимых работ для выполнения текущего ремонта помещений и обеспечения безопасности медицинских работников и пациентов», – сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
Ранее в социальных сетях появилась информация об обрушении части потолка на пациентку диспансера. Случай, по словам дочери пострадавшей, произошел ночью несколько дней назад. После происшествия пациентку доставили в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где оказали необходимую помощь.
По информации и.о. главного врача кожно-венерологического диспансера, при визуальном осмотре данного помещения лицами, ответственными за содержание зданий и сооружений учреждения, не были обнаружены риски обрушения потолка.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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В симферопольском диспансере на пациента рухнул потолок
Министерство здравоохранения Крыма поручило обследовать здание Клинического кожно-венерологического диспансера для оценки его текущего состояния и необходимого ремонта.
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