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Происшествия

В симферопольском диспансере на пациента рухнул потолок

18:26 понедельник, 18 октября 2021
В симферопольском диспансере на пациента рухнул потолок

фото © Новости Крыма

Министерство здравоохранения Крыма поручило обследовать здание Клинического кожно-венерологического диспансера для оценки его текущего состояния и необходимого ремонта.

Поручение было дано руководству медучреждения после обрушения фрагмента потолка на пациентку.

«В настоящее время министерством здравоохранения Республики Крым дано поручение руководству медицинской организации провести дополнительное обследование здания с целью определения объемов необходимых работ для выполнения текущего ремонта помещений и обеспечения безопасности медицинских работников и пациентов», – сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

Ранее в социальных сетях появилась информация об обрушении части потолка на пациентку диспансера. Случай, по словам дочери пострадавшей, произошел ночью несколько дней назад. После происшествия пациентку доставили в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где оказали необходимую помощь.

По информации и.о. главного врача кожно-венерологического диспансера, при визуальном осмотре данного помещения лицами, ответственными за содержание зданий и сооружений учреждения, не были обнаружены риски обрушения потолка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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