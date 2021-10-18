Власть
В Симферополе с начала года возбудили около 400 дел по наркоторговле
фото © Новости Крыма
За девять месяцев текущего года правоохранительные органы возбудили 366 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в Симферополе.
Об этом шла речь на заседании городской антинаркотической комиссии, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. Участники заседания выступили с различными предложениями по совершенствованию проводимых в Симферополе антинаркотических мероприятий и повышению их эффективности.
Так, в сентябре этого года в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между управлением образования администрации города и симферопольским управлением МВД России проведен месячник «Всеобуч» и рейд «Урок» с участием сотрудников отдела по делам несовершеннолетних УМВД.
«В рамках информирования подростков и молодежи о вреде потребления наркотических средств, а также о последствиях и уголовной ответственности за их распространение, сотрудниками уполномоченных органов проводятся рейды, а также профилактические мероприятия: транслирование видеороликов в общественных местах, ежегодное тестирование в общеобразовательных учреждениях», – добавили в администрации.
В рамках сотрудничества между структурным подразделением администрации и фондом «За трезвый Крым» проведены мероприятия информирования населения о вреде психоактивных веществ, а также профилактики асоциальных явлений среди молодежи.
В образовательных учреждениях на постоянной основе проводятся различные мероприятия, среди которых классные часы, уроки-лекции, спортивные соревнования, а в библиотеках – выставки информационных материалов, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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