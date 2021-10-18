Бизнес
В Симферополе опять подорожал бензин
фото © Новости Крыма
В Симферополе наблюдается рост цен на бензин.
Об этом сообщили в Крымстате, ссылаясь на данные еженедельного мониторинга цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов, передает корреспондент 3652.ru.
«По состоянию на 11 октября по сравнению с 4 октября наблюдался рост средних цен на бензин автомобильный марки АИ-95, АИ-95 премиум (на 0,74%), марки АИ-92 (на 0,62%). Средние цены на дизельное топливо и бензин марки АИ-98 и выше остались без изменений»,- говорится в сообщении.
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