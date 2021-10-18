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Бизнес

В Симферополе опять подорожал бензин

08:59 понедельник, 18 октября 2021
Симферополь
В Симферополе опять подорожал бензин

фото © Новости Крыма

В Симферополе наблюдается рост цен на бензин.

Об этом сообщили в Крымстате, ссылаясь на данные еженедельного мониторинга цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов, передает корреспондент 3652.ru.

«По состоянию на 11 октября по сравнению с 4 октября наблюдался рост средних цен на бензин автомобильный марки АИ-95, АИ-95 премиум (на 0,74%), марки АИ-92 (на 0,62%). Средние цены на дизельное топливо и бензин марки АИ-98 и выше остались без изменений»,- говорится в сообщении.

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В Симферополе опять подорожал бензин

В Симферополе наблюдается рост цен на бензин.

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