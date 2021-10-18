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Бизнес

В Севастополе подорожали овощи, сметана и колбаса

17:59 понедельник, 18 октября 2021
Севастополь

За прошедшую неделю в Севастополе зафиксировали подорожание ряда овощей, сметаны и колбасы.

Об этом сообщила пресс-служба управления службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).

«Рост цен был отмечен на картофель (на 14,73%), огурцы свежие (на 10,19%), помидоры свежие (на 9,40%), сметану (2,90%), колбасу вареную (2,10%)», – говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова попытаются «предпринять меры» по снижению цен на продовольственные продукты в розничной продаже.

А вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил, что в Крыму в скором времени должны снизиться цены на овощи.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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