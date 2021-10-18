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В Крыму на неопределенный срок закрывают канатную дорогу на Ай-Петри
фото © сайт канатной дороги
19 октября будет приостановлена работа канатной дороги, ведущей из поселка Мисхор на плато горы Ай-Петри.
Об этом говорится на сайте оператора аттракциона.
Уточняется, что объект закроют в связи с проведением плановых ремонтных работ. Когда канатка снова начнет принимать посетителей, не сообщается.
В прошлый раз объект закрывался в сентябре этого года. Причиной такого решения стали сложные погодные условия, при которых эксплуатация канатной дороги представляла опасность для людей. Ранее на отвесном склоне на вершине Ай-Петри открыли новую экстремальную тропу. Смельчаки могут пройти по подвесным мосткам, прикрепленным к скальной стене на высоте 1234 метра.
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