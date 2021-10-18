В Крым поступило оборудование для мониторинга окружающей среды

В Симферополе представители Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» презентовали ряд технических приборов для контроля за состоянием окружающей среды.

Это спектрометр для проверки качества воды, осадков и других жидкостей – от ЖКХ до водных ресурсов, газоанализатор, рассчитанный на анализ воздуха по восьми основным загрязняющим веществам. Все приборы имеют небольшой вес, мобильны и удобны для использования.

Оборудование передано в крымское региональное отделение Всероссийского общества охраны природы.

В ходе семинара, который прошел в Симферополе, первый заместитель председателя центрального совета «Всероссийского общества охраны природы» Элмурод Расулмухамедов подчеркнул, что мобильность оборудования очень важна.

«Мониторинг требует точных данных, получения которых зачастую невозможно, потому что используемые приборы либо установлены под определенные параметры, либо находятся не в том месте, где есть жалобы на загрязнения», — сказал Элмурод Расулмухамедов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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