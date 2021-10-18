В Керчи невменяемую иностранку с ребенком в машине догоняли ДПС

Иностранную гражданку, опасно маневрировавшую на дорогах Керчи на автомобиле, в котором находился восьмилетний ребенок, задержали после преследования.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По информации ведомства, странно передвигавшуюся по трассе 35-летнюю автомобилистку обнаружили сотрудники ДПС во время патрулирования дорог. Автомобиль под ее управлением двигался против правил, создавая явную опасность для всех участников дорожного движения.

«Автомобиль двигался посредине проезжей части создавая аварийную ситуацию. На требования полицейских об остановке водитель не реагировал», – отмечается в сообщении ведомства.

Некоторое время автоинспекторы преследовали правонарушительницу, а когда ее наконец удалось остановить, обнаружили, что в машине она не одна: с ней восьмилетний ребенок.

Женщина вела себя совершенно неадекватно: что-то неразборчиво кричала, путалась во времени, говорила бессмыслицу.

Позже все-таки удалось выяснить, что сама задержанная проживает за рубежом, а вместе с дочерью они ехали в Краснодар. От медицинского освидетельствования женщина не отказалась, при этом продолжала вести себя странно, нарушая процедуру.

Правоохранители приняли решение передать нарушительницу медикам, которые госпитализировали ее, обнаружив острое психическое заболевание. Ребенок в данный момент находится в керченском медицинском учреждении – Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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