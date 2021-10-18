В горах под Судаком спасли троих туристов

В прошедшую субботу спасателям дважды пришлось выручать туристов в районе горной местности Судака.

Об этом сообщает главное управление МЧС по Республике Крым.

Первое сообщение поступило на пульт дежурного в районе пяти часов вечера. Женщина, гулявшая в районе горного массива «Караул — Оба» травмировала ногу и не могла самостоятельно передвигаться. Пострадавшую нашли и транспортировали к автомобилю скорой помощи.

Спустя час помощь понадобилась еще двоим туристам, которые прогуливались на горе «Сокол» около «Чертова пальца». Они оказались на склоне со сложным рельефом и самостоятельно спуститься не смогли. Сотрудники МЧС помогли путешественникам и провели их в безопасное место. На этот раз медицинская помощь не понадобилась.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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