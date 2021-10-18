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Власть

Улица Гоголя в Симферополе будет закрыта до середины недели

18:59 понедельник, 18 октября 2021
Симферополь

Улица Гоголя в Симферополе будет перекрыта от улицы Чернышевского до переулка Шаталова до 20 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На данный момент здесь еще продолжаются ремонтные работы.

«Администрация Симферополя просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным ограничениям», — говорится в сообщении.

Напомним, улицу Гоголя в крымской столице перекрыли из-да ремонта еще 8 октября. Движение ограничили от проспекта Кирова до улицы Павленко, а также на пересечении улиц Павленко и Гоголя. Ремонтные работы должны были завершить к утру 11 октября.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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