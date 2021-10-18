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Культура

Театр имени Луначарского в Севастополе закроют на ремонт в 2025 году

11:24 понедельник, 18 октября 2021
Севастополь

Ремонт здания севастопольского русского драматического театра имени Луначарского запланирован на 2025 год.

Об этом директор департамента культуры Ирина Романец сообщила, выступая в Законодательном собрании.

«Реставрация нашего театра имени Луначарского, который сейчас находится в программе на 2025 год, – это связано с тем, что необходим переезд этого театра», – сообщила она.

Романец отметила, что прекращение работы театра невозможно, поскольку там есть рабочая труппа.

Здание театра, в котором он расположен, было построено в 1957 году. Его ремонт был включен в федеральную целевую программу развития региона. Планировалось, что реконструкция театра будет проведена в 2019 году.

На это предполагали потратить более 4 млрд рублей, но в 2019 году сумму сократили почти в три раза.

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