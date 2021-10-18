Культура
Театр имени Луначарского в Севастополе закроют на ремонт в 2025 году
Ремонт здания севастопольского русского драматического театра имени Луначарского запланирован на 2025 год.
Об этом директор департамента культуры Ирина Романец сообщила, выступая в Законодательном собрании.
«Реставрация нашего театра имени Луначарского, который сейчас находится в программе на 2025 год, – это связано с тем, что необходим переезд этого театра», – сообщила она.
Романец отметила, что прекращение работы театра невозможно, поскольку там есть рабочая труппа.
Здание театра, в котором он расположен, было построено в 1957 году. Его ремонт был включен в федеральную целевую программу развития региона. Планировалось, что реконструкция театра будет проведена в 2019 году.
На это предполагали потратить более 4 млрд рублей, но в 2019 году сумму сократили почти в три раза.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Главгосэкспертиза одобрила проект театра оперы и балета в Севастополе. Специалисты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство в Севастополе здания театра оперы и балета.
Художники Крыма могут остаться без помещения в центре Симферополя. На здание, которым Союз художников владеет 40 лет, теперь претендуют местные власти.
Уволен директор Музея обороны Севастополя. Решением министра культуры Российской Федерации Бориса Любимова с поста директора Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя снят Александр Барков.
Главный музей Севастополя держит оборону от уволенных работников. В течение года из музея обороны и освобождения Севастополя было уволено почти 50 человек. Люди начали терять работу с момента назначения нового директора – Александра Баркова, заявили сотрудники телеканалу «Первый Севастопольский».
Максимальное число заболевших COVID-19 зафиксировано в Крыму за сутки
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 597 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии.
В Крыму вакцину от COVID-19 получили меньше половины пенсионеров
Менее половины крымчан старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса.
Какой сегодня праздник 18 октября фото
Сегодня, 18 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Аксенов назвал два самых убогих города в Крыму
Губернатор признался, что ему стыдно за состояние инфраструктуры и качество жизни в двух городских округах.
вчера
В Крыму запустили «репрессивную машину»
16 октября
Россия стягивает тысячи военных в Крым
14 октября
На следующей неделе в Крым придут аномальные морозы
18 часов назад
В Крыму проведут «картофельную» реформу
14 октября
В Симферополе с начала года возбудили около 400 дел по наркоторговле
За девять месяцев текущего года правоохранительные органы возбудили 366 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в Симферополе.