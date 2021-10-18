Симферопольцев предупредили о перебоях с водоснабжением 19-22 октября

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В Симферополе ожидаются перебои с водоснабжением ориентировочно с 22:00 по 12:00 19, 20, 21 и 22 октября.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

Как уточняется, речь идет о следующих адресах: ул. Аральская, ул. Залесская, ул. 1 Конной армии, 60 лет Октября, ул. Гавена, ул. Миллера, ул. Гражданская, ул. Зенитная, ул. Сочинская, ул. Толбухина, пер. Русский, ул. Русская, ул. Качинская, ул. Батумская, ул. Очаковская, ул. Новороссийская, ул. Тополевая, ул. Мускатная, ул. Санитарная, ул. Голубиная, ул. Бастионная, ул. Соколиная, ул. Залесская, ул. Баррикадная, ул. Красных Зорь, ул. Шевченко, ул. Дружбы, ул. Днепровская, ул. Аянская, ул. Целинная, ул. Д. Ульянова 60, 62, а также прилегающие улицы и переулки.

Напомним, из-за ремонтных работ и аварий 15 октября было ограничено водоснабжение в Евпатории, Керчи, Феодосии и близлежащих поселках.

Ранее сообщалось, что в Симферополе в связи с авариями и переключением абонентов на новый трубопровод 12 октября по ряду улиц города было ограничено водоснабжение.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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