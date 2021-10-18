Симферопольский строитель обманул клиентку на 50 тысяч рублей

В Симферополе женщина наняла мастера отремонтировать свою квартиру и лишилась крупной суммы денег.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

«Оценив объем работ, рабочий взял 50 тысяч рублей на покупку стройматериалов. После чего пропал и перестал выходить на связь», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали 33-летнего симферопольца. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество и невыплату алиментов.

Задержанный в содеянном сознался и сказал, что деньги все растратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Мужчине грозит предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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