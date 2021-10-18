Курорт
Российская семья заплатила за отдых в Крыму 1,2 млн рублей
фото © Новости Крыма
Крым занял третье место по стоимости самого дорого тура среди всех направлений у туристов из России.
Об этом сообщает портал фискальных данных.
Тройку лидеров с самыми дорогими турами, купленными в 2021 году, составили Турция (2,9 миллиона рублей), Объединенные Арабские Эмираты (1,9 млн руб.) и Крым (1,2 млн. руб.).
Эксперты отмечают, что траты жителей России на туристические путевки в третьем квартале 2021 года выросли почти на треть, по сравнению с аналогичным периодом доковидного 2019 года. Причиной этому стали эффект отложенного спроса из-за пандемии, увеличение среднего чека на отдых и активный летний сезон.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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