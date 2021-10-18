«Решалу» энергопроблем в Севастополе наказали на полтора миллиона рублей

Суд Гагаринского района вынес приговор жителю Севастополя, который обвинялся в посредничестве взяточничеству в особо крупном размере.

После того, как решение вступит в законную силу, посреднику предстоит выплатить штраф в размере полутора миллионов рублей.

Севастополец 1980 года рождения признан виновным в совершении преступления по статье о посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Как установило следствие, он действовал не один, а в сговоре с еще одним гражданином, но уголовное дело против этого участника дела было выделено в отдельное производство.

Криминальный дуэт выступал посредником при передаче взятки в 1,2 миллиона рублей, которая предназначалась должностному лицу одного из госпредприятий. Но удивительно не это, а причина, по которой взяткодателям пришлось собрать эту сумму. Взятка должны была помочь гражданам провести электричество на их земельные участки!

Предполагалось, что должностное лицо позволит землевладельцам подключиться к электрическим сетям предприятия, на котором оно трудится. Но сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Севастополю поставили на этих планах крест.

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