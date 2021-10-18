Реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории возобновят только в следующем году

Власти Крыма планируют возобновить реконструкцию набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории в следующем году.

Как сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, стоимость работ вновь возросла.

«К сожалению, проектировщик сделал проект, который нельзя реализовать с точки зрения строительно-монтажных работ. Проект стоимостью 700 млн сейчас вырос в цене в связи с удорожанием материалов. Поэтому в следующем году будет перераспределение денег в рамках ФЦП и на данный объект будет выделено 1 млрд 700 млн рублей, в следующем году мы начнем заниматься этой набережной», – сказал Гоцанюк.

6 августа Главгосэкспертиза одобрила обновленный проект реконструкции набережной Терешковой.

Работы на набережной в Евпатории начались в апреле 2018 года, но из-за действий подрядчика, который не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги, работы были приостановлены в конце 2019 года. Было возбуждено уголовное дело, контракт расторгли.

Согласно первоначальному проекту, стоимость реконструкции набережной оценивалась в 770 млн рублей, из которых около 500 млн получил подрядчик. Выполненные работы оцениваются в 300 млн. По более поздним расчетам стоимость работ увеличилась еще на 400 млн рублей – до 1 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополь вернулась советская традиция. Памятную медаль «Родившемуся в городе-герое Севастополе» теперь будет получать каждый малыш, появившийся на свет в городе у моря.

Экономист объяснил, когда ждать «экономического чуда» в Крыму. Туризм в Крыму не станет локомотивом экономического роста, а без частных внешних инвестиций на полуострове не случится экономического чуда, считает российский экономист Сергей Алексашенко.

Со дна Феодосийской бухты подняли полугусеничную машину времен войны. Крымские спасатели провели операцию по подъему на поверхность полугусеничного грузового автомобиля ЗИС-33, который обнаружили во время обследования четвертого трюма затонувшего в Феодосийской бухте теплохода «Жан Жорес».

На месте будущего онкодиспансера в Севастополе проведут археологические раскопки. За три миллиона рублей на объекте культурного наследия «Сооружения позднеантичного времени 5-6 вв.», площадью в 707 кв.м, проведут археологические полевые работы.