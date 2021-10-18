Пьяный украинский актер напал с ножом на жителя Ялты

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Украинский актер Алексей Комисарук в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на жителя Ялты.

Об этом пишет канал «Mash | Мэш на волне».

По данным источника, инцидент произошел в прошлый вторник, 12 октября, в Ялте. «Магомед прогуливался по переулку Репина. Там он встретил своих знакомых, они позвали его отобедать вместе. В компании был 46-летний актер из сериалов «Нюхач», «Ловушка», «Чарли», «Брат за брата-3», игравший в них бандитов и авторитетов. В этот раз из амплуа он не вышел: Алексей напился и начал угрожать присутствующим, что всех завалит», - говорится в сообщении.

Как сообщает канал, Магомед попросил Комисарука не буянить, и тот ушел домой, но потом вернулся с ножом. «Он набросился на мужчину, ударил в грудь, потом дебошира оттянули знакомые. Пока к пострадавшему ехала скорая, актер побрел скидывать оружие. Сейчас он находится под подпиской, возбуждено уголовное дело», - сообщает источник.

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