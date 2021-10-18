Прогноз погоды в Крыму на понедельник 18 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 18 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 91 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 4 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 76 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 86 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 11 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 86 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 90 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 15, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 97 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью около 8 градусов. Ветер северо-восточный 4 км/час, возможны порывы до 6 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 75 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью около 8 градусов. Ветер северный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 80 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 19 градусов тепла. По городам: в Алуште - 20, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 16, в Николаевке - 18, в Севастополе - 18, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 19, в Ялте - 19 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 27, на Кипре - 26, в Одессе - 14, в Сочи - 21, в Турции - 26, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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