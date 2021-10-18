Власть
Правительство РФ подкинет Крыму еще 4.5 млрд рублей
фото © Новости Крыма
Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила для Республики Крым заявку на бюджетный инфраструктурный кредит в объеме 4,5 млрд рублей.
Как сообщается на сайте правительства РФ, средства пойдут на реализацию проектов инженерного и дорожного инфраструктурного обеспечения при жилищном строительстве с вводом свыше 700 тыс. квадратных метров жилья.
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин оценил важность нового финансового инструмента для достижения показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» и обозначил дальнейшие планы работы по рассмотрению региональных заявок.«Представленные проекты дадут возможность построить значимые для регионов инфраструктурные объекты и ввести порядка 66,7 млн кв. м жилья. Еще в рамках лимита рассмотрим заявки от 15 регионов», – отметил Ирек Файзуллин.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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