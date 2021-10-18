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Власть

Новых перевозчиков на городские маршруты Симферополя определят до зимы

11:50 понедельник, 18 октября 2021
Симферополь
Новых перевозчиков на городские маршруты Симферополя определят до зимы

фото © goravtotrans-simf.ru

Проведение конкурсов по определению перевозчиков на городские маршруты общественного транспорта в Симферополе завершат до конца ноября.

После этого проблемы в работе маршруток будут решены, заявил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

«Проблемы, которые сегодня существуют, я думаю, что будут коренным образом решены, когда мы проведем конкурсы на пассажироперевозки. Со второй половины октября и до конца ноября мы планируем провести конкурсы по всем автобусным маршрутам», – сказал глава администрации.

По словам Демидова, конкурсная документация будет составлена таким образом, что перевозчики будут обязаны выполнять условия работы, а власти смогут их контролировать и влиять на работу транспорта в случае нарушений «вплоть до расторжения контрактов».

Демидов также подтвердил собственное обещание о том, что до конца недели информация о расписании городского общественного транспорта будет размещена на всех остановочных павильонах Симферополя.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал на середину октября проведение конкурсов по заключению контрактов с новыми перевозчиками на маршруты общественного транспорта.

По итогам мониторинга были определены главные проблемы транспортников. Несоблюдение расписания движения автобусов сегодня перевозчики объясняют катастрофической нехваткой водителей, а также заторами из-за многочисленных дорожных ремонтов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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