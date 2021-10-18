Власть
Названа точная цифра уволенных из самого большого музея Севастополя
Пока по улице ходили иностранные ноги, деньги на дорогу были.
66 человек, то есть 40% сотрудников Музея обороны и освобождения Севастополя, было уволено за единственный год руководства Александра Баркова. Эти цифры журналистам телеканала «Первый Севастопольский» назвали несогласные с увольнением.
Точные данные стали им известны после встречи с заместителем прокурора Андреем Жугиным. На этой встрече бывшим сотрудникам музея-заповедника рассказали об обнаруженных нарушения Трудового кодекса России.
К этому моменту прошел первый этап прокурорской проверки, касающийся коллективного обращения бывших членов одного коллектива. Теперь прокуратура перейдет к индивидуальным заявления потерявших работу «по собственному желанию».
По словам участников встречи, прокуратура будет проводить проверку по каждому факту и примет решение о денежной компенсации или о других мерах прокурорского реагирования. В случае необходимости - обратится в трудовую инспекцию Москвы для привлечения Александра Баркова к ответственности.
Увольняли людей технично, например, сначала переводя на срочный контракт. Кассир, единственная уволенная как непрошедшая аттестацию, обратилась в суд, проиграла в первой и второй инстанции, но намерена подавать кассацию.
В тексте использованы материалы: Форпост
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