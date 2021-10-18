На улицах Ялты станет светлее

Сотрудники МБУ «Ялтагорсвет» освещают затемненные места города.

Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, сотрудники Горсвета обновляют старое осветительное оборудованию и устанавливают фонари в новых местах. Фонари установлены на лестнице улицы Тимирязева и Свердлова. Светлее стало в скверах имени Батурина и на улице Киевской у «Дома одежды». Работы ведутся в рамках исполнения наказов избирателей депутатам.

«Многие адреса, где нужно установить экономичные светодиодные фонари, нам указали жители на выездных приемах. Большую работу в этом направлении ведут и депутаты», — отмечает Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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