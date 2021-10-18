Власть
На улицах Ялты станет светлее
Сотрудники МБУ «Ялтагорсвет» освещают затемненные места города.
Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
По ее словам, сотрудники Горсвета обновляют старое осветительное оборудованию и устанавливают фонари в новых местах. Фонари установлены на лестнице улицы Тимирязева и Свердлова. Светлее стало в скверах имени Батурина и на улице Киевской у «Дома одежды». Работы ведутся в рамках исполнения наказов избирателей депутатам.
«Многие адреса, где нужно установить экономичные светодиодные фонари, нам указали жители на выездных приемах. Большую работу в этом направлении ведут и депутаты», — отмечает Янина Павленко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
На благоустройство общественных территорий в Евпатории потратят миллиард. В течение 2021 – 2023 годов в Евпатории планируется благоустроить общественные территории на общую сумму 1 миллиард рублей.
В Ялте на развалинах недостроенного детсада выросла огромная сосна. В Ялте сносят недостроенное здание. Работу осложнило дерево, которое расположилось на вершине конструкции.
Многодетным семьям Ялты датчики дыма устанавливают бывшие наркоманы и алкоголики. Некоммерческая организация «Переправа», которая помогает людям с зависимостями, сотрудничает с администрацией крымского курорта.
Власти Крыма подарили санаторий в Евпатории Белгородской области. Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина» в Евпатории безвозмездно передали Белгородской области.
Максимальное число заболевших COVID-19 зафиксировано в Крыму за сутки
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 597 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии.
Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 586 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в Крыму с начала пандемии.
В Крыму вакцину от COVID-19 получили меньше половины пенсионеров
Менее половины крымчан старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса.
Аксенов назвал два самых убогих города в Крыму
Губернатор признался, что ему стыдно за состояние инфраструктуры и качество жизни в двух городских округах.
вчера
На следующей неделе в Крым придут аномальные морозы
14 часов назад
Крымским детям придется уплатить налоги
20 часов назад
В Симферополе опять подорожал бензин
В Симферополе наблюдается рост цен на бензин.