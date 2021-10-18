Максимальное число заболевших COVID-19 зафиксировано в Крыму за сутки

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За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 597 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

Скончались за сутки 11 пациентов, выздоровел 31 человек.

С начала пандемии в Крыму выявлено 88 243 случая коронавируса. Выздоровели 74 049 человек, умерли – 2 789.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин умер после шести часов ожидания скорой помощи. Было совершено около десятка звонков по номеру 103, однако медики так и не приехали.

В Крыму вакцину от COVID-19 получили меньше половины пенсионеров. Менее половины крымчан старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса.

Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 586 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в Крыму с начала пандемии.

Число умерших за сутки от COVID-19 превысило в России тысячу. За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 1002 человека. Впервые с начала пандемии число летальных случаев от COVID-19 превысило одну тысячу за сутки.