Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В ялтинской больнице установят новую кислородную станцию ● В Крыму вакцину от COVID-19 получили меньше половины пенсионеров ● Крымчан начали массово штрафовать за неношение масок ● Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю ● Число умерших за сутки от COVID-19 превысило в России тысячу
Максимальное число заболевших COVID-19 зафиксировано в Крыму за сутки
фото © meduza.io
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 597 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.
Скончались за сутки 11 пациентов, выздоровел 31 человек.
С начала пандемии в Крыму выявлено 88 243 случая коронавируса. Выздоровели 74 049 человек, умерли – 2 789.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин умер после шести часов ожидания скорой помощи. Было совершено около десятка звонков по номеру 103, однако медики так и не приехали.
В Крыму вакцину от COVID-19 получили меньше половины пенсионеров. Менее половины крымчан старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса.
Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 586 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в Крыму с начала пандемии.
Число умерших за сутки от COVID-19 превысило в России тысячу. За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 1002 человека. Впервые с начала пандемии число летальных случаев от COVID-19 превысило одну тысячу за сутки.
Максимальное число заболевших COVID-19 зафиксировано в Крыму за сутки
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 597 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии.
Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 586 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в Крыму с начала пандемии.
В Крыму вакцину от COVID-19 получили меньше половины пенсионеров
Менее половины крымчан старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса.
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