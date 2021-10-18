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Бизнес

«Крымский титан» задолжал более 37 миллионов за аренду земли

14:43 понедельник, 18 октября 2021
Армянск

Владелец крупнейшего производителя диоксида титана на территории Восточной Европы, работа которого привела к экологическому ЧП на севере Крыма, должен выплатить 37,5 млн рублей арендной платы.

Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск республиканского Министерства имущества и земельных отношений к московскому ООО «Титановые инвестиции», которое владеет заводом «Крымский титан» в Армянске. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

Согласно резолютивной части, в 2012 году Совет министров АР Крым и частное акционерное общество «Крымский титан» заключили договор аренды земельного участка на территории Суворовского сельского Совета Армянска.

Таким образом, в аренду были переданы земельные участки общей площадью 4741 га. Сюда вошли: 326,9 га промышленных земель, 0,2 га земель для обеспечения и очищения сточных вод. Гидротехнические сооружения заняли более 40 тысяч га, искусственные водотоки — 8,5 га, искусственные водохранилища — 335 га.

«Договор заключен на 49 (сорок девять) лет», — установил суд.

В 2014 году госсобственность Украины, расположенная на территории Крыма, перешла в собственность вновь образованной республики.

За период с 1 декабря 2019-го по март 2021 года у завода образовалась задолженность по арендной плате перед бюджетом Республики Крым в 37 494 053,51 рубля. Министерство попыталось урегулировать вопрос в досудебном порядке, однако ответа не получило и было вынуждено затеять тяжбу.

Несмотря на то, что стороны не явились на заседание, Арбитражный суд полностью удовлетворил иск МИЗО Крыма. Впрочем, ООО «Титановые инвестиции» еще может оспорить это решение.

В тексте использованы материалы: Форпост

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