Бизнес
«Крымский титан» задолжал более 37 миллионов за аренду земли
Владелец крупнейшего производителя диоксида титана на территории Восточной Европы, работа которого привела к экологическому ЧП на севере Крыма, должен выплатить 37,5 млн рублей арендной платы.
Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск республиканского Министерства имущества и земельных отношений к московскому ООО «Титановые инвестиции», которое владеет заводом «Крымский титан» в Армянске. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.
Согласно резолютивной части, в 2012 году Совет министров АР Крым и частное акционерное общество «Крымский титан» заключили договор аренды земельного участка на территории Суворовского сельского Совета Армянска.
Таким образом, в аренду были переданы земельные участки общей площадью 4741 га. Сюда вошли: 326,9 га промышленных земель, 0,2 га земель для обеспечения и очищения сточных вод. Гидротехнические сооружения заняли более 40 тысяч га, искусственные водотоки — 8,5 га, искусственные водохранилища — 335 га.
«Договор заключен на 49 (сорок девять) лет», — установил суд.
В 2014 году госсобственность Украины, расположенная на территории Крыма, перешла в собственность вновь образованной республики.
За период с 1 декабря 2019-го по март 2021 года у завода образовалась задолженность по арендной плате перед бюджетом Республики Крым в 37 494 053,51 рубля. Министерство попыталось урегулировать вопрос в досудебном порядке, однако ответа не получило и было вынуждено затеять тяжбу.
Несмотря на то, что стороны не явились на заседание, Арбитражный суд полностью удовлетворил иск МИЗО Крыма. Впрочем, ООО «Титановые инвестиции» еще может оспорить это решение.
В тексте использованы материалы: Форпост
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