Крымчанин умер после шести часов ожидания скорой помощи

Было совершено около десятка звонков по номеру 103, однако медики так и не приехали.

Житель Байдарской долины, входящей в состав Севастополя, скончался после шестичасового ожидания скорой помощи. Соответствующую видеозапись опубликовал севастопольский общественник Ленур Усманов.

По его словам, мужчине по имени Рустем стало плохо, в связи с чем была вызвана скорая помощь. Женщина, в чьем доме находился нуждающийся в помощи человек, около 10 раз звонила по номеру 103, однако спустя 6 часов на вызов так никто и не приехал. Автор видео вошел в дом, на кухне которого лежал мужчина без признаков жизни.

«У нас очень много вызовов, нам не до вас», - процитировала диспетчера станции скорой помощи женщина.

Активист отметил, что за это время медики могли приехать с другого конца полуострова, а из Севастополя, к которому относится данный район, направить специалистов так и не смогли.

«Умер из-за халатности управления руководства департамента здравоохранения Севастополя. Это ужасно, что в городе герое такое скотское отношение к людям», - заявил Усманов.

Он позвонил местному участковому полиции, но тот сказал, что он находится на больничном и ни чем не может помочь.

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