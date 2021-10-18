Коронавирус оставил Севастополь без богачей

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Севастополь вошел в число регионов, где за последний год не осталось богатых семей, которые могут похвастаться высоким уровнем дохода, позволяющим купить все, что хочется.

Такие данные приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата.

Согласно исследованию, еще в первом квартале 2020 года в Севастополе наиболее финансово благополучных семей насчитывалось 14 571, а в аналогичный временной период 2021 года их не осталось совсем.

Также стопроцентное сокращение числа богатых семей за последний год наблюдалось в Санкт-Петербурге, Курской, Псковской, Ростовской, Оренбургской, Курганской областях, Кабардино-Балкарской Республике, Северной Осетии, Чувашской Республике и Алтайском крае.

Как уточняется, в целом по России за последний год количество наиболее финансово благополучных семей сократилось на 39% – с 1,7 миллиона в первом квартале 2020 года до 1 миллиона по итогам первого квартала 2021 года.

Наиболее ощутимое снижение доли финансово благополучных семей, хотя и не полное исчезновение, зафиксировано в Москве (-72%), Дагестане, Татарстане, Белгородской (-91,4%) и Брянской (-90,2%) областях, Республике Коми (-76,5%), Дагестане (-88%), Республике Тыва (-73,7%), Сахалинской области (-73,5).

Вместе с тем в ряде регионов, напротив, количество богатых семей увеличилось, в некоторых такие сограждане в ковидный год только появились, а в 16 субъектах их как не было, так и нет.

В целом авторы исследования отмечают контрастное расслоение российского общества на тонкую прослойку богачей и гораздо менее обеспеченную основную массу граждан. Как показал анализ, около половины российских семей (49%) имеют весьма скромный достаток, которого хватает только на еду и одежду. Возможности приобрести сверх этого дополнительные товары у них нет.

Средним достатком могут похвастаться 36% российских семей – они свободно могут позволить себе покупать еду, одежду и товары длительного пользования, но приобретение таких крупных покупок, как квартира или машина, для них уже не по карману.

Еще у 12,9% семей доходов хватает только на еду, приобретать одежду и оплачивать коммунальные услуги им уже финансово затруднительно.

Самой малочисленной категорией стали беднейшие семьи, которым денег не хватает даже на еду. Таких в России, согласно исследованию, всего 0,2%.

«Даже с учетом того, что далеко не все готовы открыто говорить о своем достатке, можно констатировать, что богатые семьи в России продолжают оставаться незначительной прослойкой», – отмечает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Рассчитывать на улучшение благосостояния российских семей и формирование устойчивого среднего класса пока не стоит, считает она.

В тексте использованы материалы: Форпост

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