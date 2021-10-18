Какой сегодня праздник 18 октября

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Сегодня, 18 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день галстука (International Necktie Day)

Ежегодно 18 октября отмечается День галстука (Necktie Day). Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный. Несмотря на отсутствие официального статуса всемирного праздника, он завоевывает все больше поклонников и продолжает набирать популярность в разных странах.

Аксессуар мужского и женского гардероба имеет свою историю. Принято считать, что он вошел в моду, благодаря французскому королю Людовику XIII. Историки моды указывают, однако и на тот факт, что подобие галстуков, берущих свое начало от шейных платков, присутствовало и в культуре более раннего периода истории. Так, шейные платки можно увидеть на фигурах воинов терракотовой армии в Китае, а также на отдельных скульптурных изображениях римских воинов.

В социальных сетях праздник отмечается проведением разнообразных конкурсов, викторин, мастер-классов по завязыванию галстучных узлов.

Европейский день борьбы против торговли людьми (European Day against Human Trafficking)

День основан Европарламентом в 2007 году. Торговля людьми - это преступление, жертвами которого могут стать мужчины, женщины и дети как с целью принудительного труда, так и с целью сексуальной эксплуатации.

Ежегодно жертвами этого преступления становятся около 2 млн человек, причем треть из них - дети. И если в начале 2000 годов - это была в основном торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, то сейчас преобладает трудовая эксплуатация.

Не стоит считать, что жертвами современных работорговцев становятся люди с низким образовательным уровнем. Как свидетельствует статистика, попасть в рабство может любой, в частности, среди пострадавших много людей с техническим и даже высшим образованием.

Харитины - первые холстины

Народный праздник «Харитины - первые холстины» отмечается 18 октября (по старому стилю - 5 октября). В православном календаре в этот день почитают святую мученицу Харитину. Другие названия праздника: «Харитины», «Харитинин день», «Вековечная ткачиха».

Также сегодня, 18 октября, отмечают такие праздники:

- День памяти войсковой казачьей славы

- День памяти преподобной Харитины Литовской

- День независимости Азербайджана

- День Аляски (Alaska Day) в США

- Всемирный день конфет

- День национальных героев на Ямайке

- Фестиваль Сеньор-де-Лурен в Перу

- День кудесника

- Всемирный день менопаузы (World Menopause Day)

- День сладкой патоки и восточных сладостей

- День европейского бобра (Eurasian Beaver Day)

- Европейский день бумажного пакета (European Paper Bag Day)

- День шоколадного кекса (National Chocolate Cupcake Day) в США

- День без бороды (National No Beard Day) в США

- День почтальона в Польше

Сегодня именины празднуют: Григорий, Петр, Филипп, Кузьма, Еремей, Денис, Иона, Алексей, Гермоген (Ермоген), Матвей, Демьян, Евдоким, Мамелфа (Манефа), Харитина.

Что происходило 18 октября в прошлые годы

1723 - Петр I заложил крепость Кронштадт, будущую главную базу Балтийского флота.

1867 - Российская империя продает Аляску США.

1883 - в Петербурге заложен храм Спаса на крови на месте убийства Александра II.

1918 - в составе Австро-Венгрии Чехословакия заявляет о независимости.

1922 - основана известная на весь мир британская радиовещательная корпорация «BBC».

1991 - дипломатические отношения между СССР и Израилем были восстановлены.

1993 - Латвия ввела в обращение свою валютулат.

1994 - в Украине разрешена деятельность Компартии.

1995 - Совет Европы пополнился новым членомУкраина вступила в эту организацию.

2002 - заказное убийство в центре Москвы: погиб Валентин Цветков, губернатор Магаданской области.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 октября. Какие праздники будут завтра?

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