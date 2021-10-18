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Глава Приморского края устроил сыну роскошную свадьбу в Крыму

20:15 понедельник, 18 октября 2021
Глава Приморского края устроил сыну роскошную свадьбу в Крыму

фото © соцсети

На торжестве в отеле премиум-класса выступали Полина Гагарина и Сергей Жуков, а вел мероприятие Дмитрий Хрусталев.

В Ялте отгремела свадьба Никиты Кожемяко – сына главы Приморского края Олега Кожемяко. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на фотографии торжества в соцсетях.

Снимки с мероприятия появились в сети накануне. Невесту к алтарю вел сам губернатор. Перед гостями выступали Сергей Жуков, Полина Гагарина и другие звезды российской эстрады, а вел свадьбу известный шоумен Дмитрий Хрусталев. Огромный свадебный торт состоял из пяти больших ярусов. О своем вступлении в брак Никита Кожемяко сообщил с помощью опубликованной в соцсетях фотографии, на которой он держит бутылку шампанского за 34 тысячи рублей, а на безымянном пальце красуется обручальное кольцо.

По данным СМИ, праздник проходил в отеле Сбербанка «Мрия». Грандиозное по своим масштабам и количеству приглашенных гостей мероприятие состоялось несмотря на ужесточение ковидных ограничений в республике, которая ежедневно бьет рекорды заболеваемости.

«Сберовская «Мрия» опять показывает свой особый неприкасаемый статус», - пишет Telegram-канал «ЧКХ», напоминая о большом новогоднем концерте, который прошел в отеле во время действия запрета на все корпоративы и массовые мероприятия.

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