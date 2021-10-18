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Власть

Адвокат Поклонской убежден, что Киев не сможет добиться ее экстрадиции в Украину

16:25 понедельник, 18 октября 2021

Юрист прокомментировал возможную выдачу Поклонской Украине.

Адвокат Максим Могильницкий, представляющий в Киеве интересы главы Крыма Сергея Аксенова, спикера крымского парламента Владимира Константинова и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской по украинскому делу о «госизмене», назвал «несбыточными» надежды Киева добиться экстрадиции Поклонской в Украину после ее назначения послом России в Кабо-Верде.

«Я точно знаю о существовании Венской конвенции, 29-я статья которой гласит: «Личность дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. Государство пребывания обязано относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство», – написал адвокат в Фейсбуке.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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