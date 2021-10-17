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Происшествия

Житель Евпатории приговорен к двум годам колонии за избиение бабушки

08:45 воскресенье, 17 октября 2021
Евпатория

Суд приговорил 35-летнего жителя Евпатории к двум годам лишения свободы за избиение 87-летней женщины, передает прокуратура Крыма.

Инцидент произошел в апреле 2021 года в частном доме в поселке Заозерное. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил свою бабушку по голове на почве личных неприязненных отношений. Подсудимый признал свою вину и дал признательные показания.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и с учетом ранее имевшейся судимости за совершение преступления, по которому наказание назначено условно, приговорил мужчину к одному году 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — заключили в ведомстве.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин побил 87-летнюю бабушку и отправился в тюрьму. Как установил суд, в апреле этого года 35-летний местный житель, будучи подшофе, избил свою 87-летнюю бабушку.

Житель Севастополя попался на ложном минировании федерального объекта в Крыму. Крымские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Севастополя, который сообщил заведомо ложную информацию о минировании одного из территориальных подразделений федерального органа исполнительной власти.

Житель крымского села угнал автомобиль, застрял в грязи и попал в тюрьму. Как установил суд, в декабре прошлого года 22-летний ранее судимый житель Нижнегорского района Крыма, будучи подшофе, угнал мопед другого местного жителя, который оставил свой транспорт и ненадолго отлучился.

В Симферополе рабочий присвоил себе оборудования на полмиллиона и перестал ходить на работу. В полицию обратился один из предпринимателей крымской столицы, который пожаловался на своего сотрудника.

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