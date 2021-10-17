Власти Ялты начали осуществлять выплаты собственникам аварийного жилья

Выплаты владельцам аварийного жилья начались в Ялте.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Начинаем осуществлять выплаты владельцам аварийного жилья. Впервые за 15 лет сдвигаем вопрос с мертвой точки. Подписаны соглашения с первыми 14 собственниками. Большинство из них проживали в сгоревшем 10 лет назад доме по улице Кипарисной в поселке Береговое (Кастрополь) и одна семья – в доме №11 по улице Сосновой в Ялте, который также был признан аварийным много лет назад», – написала она.

По информации главы администрации, уже в этом месяце средства поступят на счета ялтинцев. «Это полная компенсация рыночной стоимости жилья, включая дополнительные расходы на переезд и аренду жилья на время поиска недвижимости», – подчеркнула она.

При этом Павленко обратила внимание, что активную работу по переселению жителей из аварийного жилья или выплате денежной компенсации в качестве альтернативы городские власти начали в этом году. «В сентябре был получен первый транш – 247 миллионов рублей для тех, кто согласился на получение денежной компенсации», – уточнила градоначальница и напомнила, что всего в Ялте в 17 аварийных домах расположено 190 квартир. 72-м собственникам, уточнила она, по их желанию будет предоставлена компенсация, остальные будут ожидать переселения в новый дом, который планируется построить на ул. Мицко.

Павленко также пояснила, что на выплаты предусмотрены средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ и Республиканского бюджета, и поблагодарила за проделанную работу министерство ЖКХ Крыма и ГКУ «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов». «Работу будем продолжать до тех пор, пока проблема не будет решена полностью», – пообещала глава администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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