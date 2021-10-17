Происшествия
В Севастополе пьяный гонщик собрал «букет» из 13 протоколов
В Севастополе полицейские после погони задержали водителя «Лады Гранты», который колесил по центру города в нетрезвом виде.
Об этом рассказали в пресс-службе севастопольского главка МВД. Инцидент произошел на улице Капитанской.
Водитель проигнорировал требование дорожных полицейских об остановке и устроил погоню с массовым нарушением правил дорожного движения.
«Экипаж дорожно-патрульной службы начал преследование автомобиля, который по ходу движения грубо нарушал правила дорожного движения. В районе перекрестка улиц Большая Морская и Адмирала Октябрьского водитель «Лады» оказался перед потоком автомобилей, остановившихся на запрещающий сигнал светофора. Преследуемый водитель схватил ключи от своего авто и попытался убежать, но был задержан полицейскими», - рассказали в ведомстве.
За рулем оказался 33-летний уроженец одной из кавказских республик.
Освидетельствование в медицинском учреждении подтвердило, что водитель пьян. Результатом его похождений стали 13 административных материалов за зафиксированные нарушения правил дорожного движения.
В их числе - неподчинение требованию сотрудника полиции об остановке, управление автомобилем в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу и движение по «встречке» на дороге с односторонним движением, проезд под запрещающий знак, превышение нормы тонировки лобового и передних стекол и другие. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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